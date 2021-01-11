Abdulkadir Karaduman kimdir? Abdulkadir Karaduman kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Karaduman hayatı ve biyografisi
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Abdulkadir Karaduman kimdir? Abdulkadir Karaduman kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Karaduman hayatı ve biyografisi

11.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:55
Abdulkadir Karaduman kimdir? Abdulkadir Karaduman kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Karaduman hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdulkadir Karaduman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdulkadir Karaduman kimdir? Abdulkadir Karaduman kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Karaduman hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Abdulkadir Karaduman hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdulkadir Karaduman kimdir? Abdulkadir Karaduman kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Karaduman hayatı ve biyografisi

ABDULKADİR KARADUMAN KİMDİR?

Abdulkadir Karaduman, (d. 1992, Malatya) Türk siyasetçi ve TBMM 27. Dönem Saadet Partisi Konya milletvekilidir Abdulkadir Karaduman İlköğretim ve ortaöğrenimini Malatya'da gerçekleştirdi. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çankaya Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini almaya devam etmektedir. Saadet Partisi'nin çeşitli görevlerinde yer almıştır. Hâlen de partinin Gençlik Kolları Genel Başkanlığını yapmaktadır. Abdulkadir Karaduman orta seviyede İngilizce ve az düzeyde Farsça bilmektedir.

2018 Türkiye genel seçimlerine Millet İttifakı olarak Saadet Partisi ile birlikte seçime katılan Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Abdüllatif Şener'in ardından 2. sırada aday olmuş ve kazanmıştır. Seçildikten sonra Saadet Partisi'ne dönmüştür.

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