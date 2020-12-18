Abdülkadir Gayretli'den YÖK'ün 'aşıda öncelik' talebine destek

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 'aşıda öncelik' talebine destek verdiklerini açıklayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Talep, yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerimize bir an önce devam edebilmemiz için önemli.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 'aşıda öncelik' talebine destek verdiklerini açıklayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Talep, yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerimize bir an önce devam edebilmemiz için önemli. Öğrencilerimiz bizi, biz onları özledik" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na Kovid-19 aşılama programına ilişkin önerilerini içeren gönderdiği yazıda, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesini talep etti.

Üniversitelerde yapılacak öncelikli aşılama ile eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli'den YÖK'ün Sağlık Bakanlığı'na ilettiği talebe destek geldi. Gayretli, "Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi örgün olarak yürütmek ve öğrencilerimizle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK"

Sağlık Bakanlığı'na iletilen talep sonrası konuşan Gayretli, "Öncelik elbette sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engellilerde. Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğündeki YÖK'ün bu talebi yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerimize bir an önce devam edebilmemiz için önemli. Uzaktan eğitimle birçok yeniliğe kısa zamanda uyum sağlayabildik ve tüm çalışmalarımızı aksamadan yürüttük ama öğrencilerimiz bizi, biz onları özledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı