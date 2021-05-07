Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar'a görev
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Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar'a görev

Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar'a görev
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yarın Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçını yönetecekler.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yarın Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçını yönetecekler.

Süper Ligin 40.hafta karşılaşmasında 08 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan Trabzonspor ile Fraport-Tav Antalyaspor maçında görev yapacak hakemler belli oldu. MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen atandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

Abdulkadir Bitigen bu sezon ligde 18'inci maçını yönetecek. - KAYSERİ

Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar'a görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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