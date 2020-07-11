Abdulkadir Bitigen'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
Sağlık Kurulu hakemin herhangi bir semptom göstermese de talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınıp tedaviye başlandığını bildirdi.
11.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:04
Sağlık Kurulu hakemin herhangi bir semptom göstermese de talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınıp tedaviye başlandığını bildirdi.
Protokole göre hakemler karşılaşmadan 48 saat önce COVID-19 testine tabi tutulurken çıkacak sonuca göre atamalarda değişikliğe gidilirken yarınki Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı.
Pandemi sonrası Bitigen'in maçları
· 15 Haziran Sivas-Denizli
· 22 Haziran Alanya-Trabzon
· 27 Haziran Trabzon-A.Gücü
· 4 Temmuz Malatya-G.Birliği
· 7 Temmuz Başakşehir-Denizli
Kaynak: Hürriyet