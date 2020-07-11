Abdulkadir Bitigen'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı Sağlık Kurulu hakemin herhangi bir semptom göstermese de talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınıp tedaviye başlandığını bildirdi.

Sağlık Kurulu hakemin herhangi bir semptom göstermese de talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınıp tedaviye başlandığını bildirdi. Protokole göre hakemler karşılaşmadan 48 saat önce COVID-19 testine tabi tutulurken çıkacak sonuca göre atamalarda değişikliğe gidilirken yarınki Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakeminde değişikliğe gidildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı. Pandemi sonrası Bitigen'in maçları · 15 Haziran Sivas-Denizli · 22 Haziran Alanya-Trabzon · 27 Haziran Trabzon-A.Gücü · 4 Temmuz Malatya-G.Birliği · 7 Temmuz Başakşehir-Denizli Kaynak: Hürriyet