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Abdulkadir Bitigen'e yeni görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçına atandı.

25.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:08
Abdulkadir Bitigen'e yeni görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçına atandı.


Süper Lig Cemil Usta sezonunda geride kalan 16.hafta sonunda 8 maçta görev yapan Abdulkadir Bitigen'in bu sezon dokuzuncu maçına çıkacak.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) Cumartesi günü ligin 17.haftasında İstanbul Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçını Kayseri Bölgesi Hakemi Abdulkadir Bitigen'i görevlendirdi.


Bitigen'in bu karşılaşmada yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak.. Bitigen'in düdük çalacağı Galatasaray-Antalyaspor maçında VAR Hakemi Koray Gençlerler olurken AVAR Hakemi ise Tarık Ongun yapacak.


Abdulkadir Bitigen'in bu sezon yönettiği maçlar;


Yukatel Denizlispor 2-0 Galatasaray


Çaykur Rizespor 0-0 Göztepe A.Ş


Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü


Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği


Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor


Trabzonspor 1-0 Aytemiz Alanyaspor


Göztepe A.Ş 2-2 Fenerbahçe


Kasımpaşa A.Ş 3-4 Gaziantepe FK - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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