Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı

Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Galatasaray'ın, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybettiği maçta düdük çalan Abdulkadir Bitigen, bugün de Fenerbahçe-Denizlispor müsabakasında VAR koltuğunda oturacak.

Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor
Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor
'Kulüpler neden batıyor?' sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi
"Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi

Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Galatasaray'ın, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybettiği maçta düdük çalan Abdulkadir Bitigen, bugün de Fenerbahçe-Denizlispor müsabakasında VAR koltuğunda oturacak. Bitigen, 33. haftada ise perşembe günkü Gaziantep FK-Başakşehir karşılaşmasına atandı. 37 yaşındaki hakem, böylelikle 6 günde 3 maçta görev almış olacak.

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında kendine yer bulan Abdulkadir Bitigen, son zamanlar TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından da en fazla tercih edilen hakemler arasında bulunuyor. Bitigen, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'un evinde Galatasaray'ı 3-0 yendiği mücadeleyi yönetti. Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmadan iki gün sonra da bugün Fenerbahçe'nin, Denizlispor'u konuk edeceği maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.

Fikstür yoğunluğu sebebiyle hafta içinde oynanacak 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler de açıklandı. Abdulkadir Bitigen, 8 Nisan Perşembe günü Gaziantep FK - Başakşehir maçına atandı.

37 yaşındaki Bitigen, böylelikle 6 gün içinde 3 mücadelenin hakem kadrolarına ismini yazdırmış oldu.

BU SEZON 26 MAÇTA GÖREV ALDI

Abdulkadir Bitigen, 2020-2021 sezonunda MHK tarafından Süper Lig'de 26 maça tayin edildi. Bunların 13'ünde sahada yer alan FIFA kokartlı hakem, 12'sinde VAR, 1'inde de AVAR pozisyonlarında değerlendirildi.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Diego Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Abdulkadir Bitigen 6 günde 3 maça atandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:26:16. #1.14#
title