Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon geride kalan 26 haftalık periyotta 14 maçta düdük çaldı.

Kayseri Bölgesi Üst klasman hakemi, Abdulkadir Bitigen geride kalan 26 hafta sonunda Süper Ligde 13 maçı ve Türkiye Kupası'nda 1 maçı yönetti. Abdülkadir Bitigen, Süper Ligde 6 maçta VAR Hakemi olarak görev yaparken, TFF Süper Kupa final maçında 1 ve kupada ise 3 maçta VAR olarak görev yaptı.

Hakemlik hayatında sadece 1 kez derbi maçı yöneten Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada başarılı bir performans ortaya koyarak Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun güvendiği isimlerden birisi haline geldi.

Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlar:

HAKEM

Denizlispor 2-0 Galatasaray

Ç.Rizespor 0-0 Göztepe

Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği

Galatasaray 2-0 Ç.Rizespor

Trabzonspor 1-0 Alanyaspor

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Kasımpaşa 3-4 Gaziantep

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1-1 Ç.Rizespor

M.Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Trabzonspor 5-2 Ç.Rizespor

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Trabzonspor 5-0 Erzurumspor (Kupa)

VAR

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Galatasaray 0-1 M.Başakşehir

Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Göztepe 0-3 M.Başakşehir

Akhisarspor 0-1 Galatasaray (TFF Süper Kupa)

M.Başakşehir 1-1 Kırklarelispor (Kupa)

Denizlispor 4-4 Trabzonspor (Kupa)

Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Kupa) - KAYSERİ

Kaynak: İHA