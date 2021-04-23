Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak
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Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak

Abdulkadir Bitigen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen'in FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda VAR olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen'in FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda VAR olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Federasyon, şu ifadeleri kullandı;

"2021 yılında ilk kez FIFA listesine giren Abdulkadir Bitigen aynı zamanda FIFA VAR listesinde de yer alıyor. FIFA tarafından oyunlara Bitigen ile birlikte 8'i Avrupa'dan olmak üzere toplam 20 VAR davet edildi.  Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbol müsabakaları 21 Temmuz-7 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan Abdulkadir Bitigen'i tebrik eder, olimpiyatlarda başarılar dileriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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