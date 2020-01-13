Abdülkadir Akkuş, DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanlığı'na seçildi

13.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:22

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanlığı görevine, Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş getirildi.

Abdülkadir Akkuş, yaptığı yazılı açıklamada, DEİK'e bağlı 145 iş konseyinden biri olan Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanlığı'na seçilmekten dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

Lübnan İş Konseyi Başkanı olarak iki ülke arasındaki ticari hareketliliğe daha da dinamizm kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini vurgulayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Tüm üyelerimizle birlikte hareket ederek Lübnan-Türkiye arasında çok önemli iş birliklerine imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye'nin potansiyel gücünü artırmak ve Türk-Lübnan iş birliği ile katma değeri yüksek iş birlikleri ve yatırımlara imza atmak için geleceği gören bir vizyonla ilerleyeceğiz. Lübnan ekonomisindeki dinamikler ve yatırım fırsatları çalışmalarımızın ana çıkış noktasını oluşturacak."

Abdulkadir Akkuş

Abdülkadir Akkuş, 1971'de Mardin'de doğdu. İş hayatına 1988'de tekstil işçisi olarak başlayan Akkuş, 1992'de İstanbul Beyazıt'ta ilk tekstil dükkanını açtı.

Akkuş, 1995'te Akkuş Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurmasının ardından kimya, akaryakıt ve gayrimenkul sektörlerinde de faaliyete başladı ve tüm şirketlerini Akkuş Grup çatısı altında topladı.

İstanbul Mardinli İş Adamları Derneği başkanlığı görevini sürdüren Akkuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt dışı teşkilatlanmasında görev aldı.

Abdülkadir Akkuş'un Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Türk- Arap İş adamları Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde de üyeliği bulunuyor.

Kaynak: AA