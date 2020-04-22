Abdülhamit Yıldız: süper lig bizim için çok yakın
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Altay, Güncel

Abdülhamit Yıldız: süper lig bizim için çok yakın

Altay'ın devre arasında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı ekipte forma giyen oyuncuların kalitesinin ligin üstünde olduğunu ve bunun Süper Lig yolunda kendilerini avantajlı kıldığını söyledi.

22.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:46
Abdülhamit Yıldız: süper lig bizim için çok yakın

Altay TV Instagram hesabında Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sorularını cevaplayan tecrübeli oyuncu, Süper Lig yolunda oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

TEK ÖZLEDİĞİM ŞEY FUTBOL

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından İstanbul'a ailesinin yanına döndüğünü belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Teknik heyetimizin vermiş olduğu program dahilinde evde ve evimin bahçesinde idmanlarıma devam ediyorum. Eşim ve oğlumla vakit geçiriyorum. Ancak takım arkadaşlarımı ve futbolu da özledim" dedi.

Korona virüsün henüz yeni yeni görüldüğü anlarda bile tesislerde maske ile dolaştığını hatırlatan Abdülhamit Yıldız, "Bütün insanların bu görünmez belaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Türkiye'de 'Bana bir şey olmaz. Bana buluşmaz' şeklinde bir algı var. Ama herkesin izolasyon kurallarına dikkat etmesi lazım ki bir an önce bu beladan kurtulalım. Liglere ara verildikten sonra biraz kendimi rahatsız hissettim ve test yaptırdım sonuçlarım negatif çıkmıştı" diye konuştu.

ALTAY'A GELİRKEN CEBİMDEN PARA VERDİM

Altay'a transfer olma sürecini anlatan yıldız oyuncu, Siyah-beyazlı kulübün formasını giyebilmek için cebinden bonservisini ödediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altay'a gelmeden önce Karagümrük'te oynuyordum, hiçbir sıkıntım da yoktu. Altaylı yöneticiler bana transfer teklifinde bulunduklarında çok mutlu oldum. Geçmişte zaten İzmir'de forma giymiştim. Altay'a karşı da oynadım. Gelen teklif beni çok mutlu etti ve gelmek istedim. Eski kulübüm beni bırakmak istemeyince kendi cebimden bonservisimi ödedim ve Altay'a transferim gerçekleşti."

ALTAY'DA ÇOK İYİ KARŞILANDIM

Altay'a geldikten sonra kulüp tarafından çok iyi karşılandığını belirten Abdülhamit Yıldız, "Sanki 10 yıldır Altay'da oynuyormuşum gibi bir hava oluştu. Tesislerde herkes güler yüzlü ve samimi, bu beni çok etkiledi. Açıkçası bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum ve bu kadar samimi insanları başka kulüplerde görmemiştim. Şunu söyleyebilirim, Özgür Ekmekçioğlu başkanımızın 'Maçtan önce isterseniz 5 yıldızlı otelde kamp yapabilirsiniz' teklifi futbolcular tarafından kabul görmüyor. Herkes tesisleri o kadar çok benimsedi ki maçlardan önce tesislerimizde kampa giriyoruz" diye konuştu.

YALÇIN KOŞUKAVAK'IN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Altay'a geldiği zaman görevde olan teknik direktör Ali Tandoğan döneminde forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesinden sonra tüm maçlarda ilk 11'de sahada oldu. Koşukavak ile iyi bir ivme yakalandığını ve bunun da sonuçlara yansıdığını dile getiren başarılı stoper, "Büyük Altay forması altında henüz mağlubiyetim yok. Ligler tekrar başladığı zaman tüm maçları kazanarak takımımızı layık olduğu Süper Lig'e taşırız. Ben bunu rahat rahat başarabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Altay'da forma giyen yerli ve yabancı oyuncular çok kaliteli ve bu ligin üstünde oyuncular.Yine Yalçın Koşukavak'ın gelmesinden sonra oyunumuzda da gözle görülür bir değişiklik oldu. Yalçın hoca bu kadar kaliteli bir kadronun nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Biz bu havayı biraz daha erken yakalasaydık %100 şampiyonduk. Yine de Süper Lig bizim için çok yakın ve tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.

TARAFTARA BÜYÜK ÖVGÜ

Altay taraftarlarından övgüyle bahseden tecrübeli oyuncu, "Altay taraftarının büyüklüğünü zaten biliyordum. Onlar maçlarda her zaman yanımızda oldular ve bizi desteklediler. Taraftarın sesini duymak beni ayrıca havaya sokuyor. İlk maçımdan sonra galibiyeti taraftarlarımızla kutlamıştık o günü unutamam. Ben her zaman oynadığımız maçı kazanalım ve maçtan sonra galibiyeti onlarla kutlayalım istiyorum, bundan da çok mutlu oluyorum. Ligler yeniden başladığında kalan 6 maçı da kazanarak Süper Lig'i onlarla beraber kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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