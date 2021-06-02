Abdulhamit Gül kimdir? Abdulhamit Gül kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Gül biyografisi!

Türk hukukçu ve siyasetçi. 19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev alan Abdulhamit Gül kimdir? Abdulhamit Gül kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Gül mesleği nedir? Abdulhamit Gül hayatı ve biyografisi nedir?

Türk hukukçu ve siyasetçi. 19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev alan Abdulhamit Gül kimdir? Abdulhamit Gül kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Gül mesleği nedir? Abdulhamit Gül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdulhamit Gül (d. 12 Mart 1977, Gaziantep), Türk hukukçu ve siyasetçi. 19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev almaktadır.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Millî Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Millî Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

SİYASİ KARİYERİ

Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. 2003-2010 yıllarında Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi olmuştur. Kasım 2010-22 Eylül 2012 yılları arasında Has Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

HAS Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteyken Hukuki Araştırmalar Derneği üyesi olmuştur. Daha sonra HAS Parti ile AK Partinin birleşmesi üzerine, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Gaziantep milletvekili olmuştur. AK Parti'nin 13 Eylül'de yaptığı MKYK toplantısından sonra Genel Sekreteri olmuştur. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Adalet Bakanı oldu. Görevini 65. ve 66. Hükûmet'te de sürdüren Gül, hâlen bu görevi sürdürmektedir.

ÖZEL HAYATI

Evli ve üç çocuk babasıdır.