Abdulhamit Gül: "24 Haziran Seçimi Türkiye'nin Kader Seçimidir"
- Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(7)