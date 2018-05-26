Abdulhamit Gül: "24 Haziran Seçimi Türkiye'nin Kader Seçimidir"

Abdulhamit Gül: "24 Haziran Seçimi Türkiye'nin Kader Seçimidir"

- Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
GAZİANTEP - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(7)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et