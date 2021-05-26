Abdülhamid'in büyük çabası…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdülhamid'in büyük çabası…

Abdülhamid'in büyük çabası…
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1 ekranlarında yayınlanan cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz elli üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder.

Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de, TRT 1'de…

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Abdülhamid'in büyük çabası… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:43:17. #1.14#

title