Abdülhamid'in büyük çabası…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz elli üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Reval görüşmeleri sonrasında Rumeli'de isyan başlar. Sultan Abdülhamid'in isyanı durdurma çabaları yetersiz kalır. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirebilmek için Paris'e yerleşirler. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder.

Bildiklerini anlatmasın diye Aliye'nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telafi etmeye çalışırken katil olur.

Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de, TRT 1'de…

Kaynak: Bültenler