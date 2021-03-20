Abdulhamid Han'ın torunu, Bursa'da dedelerinin türbelerini ziyaret etti
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Abdulhamid Han'ın torunu, Bursa'da dedelerinin türbelerini ziyaret etti

20.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:53
Abdulhamid Han'ın torunu, Bursa'da dedelerinin türbelerini ziyaret etti

Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Devlet-i Aliyye Ocaklarının Bursa Şubesinin açılışını yaptı.

Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Devlet-i Aliyye Ocaklarının Bursa Şubesinin açılışını yaptı.

Ulu Cami'de öğle namazı kılan Osmanoğlu, Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini de ziyaret ederek dua etti.

Bursa'nın kendisi için manevi değeri olduğunu belirten 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Öncelikle Bursa Valimiz ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Orhangazi ve Osmangazi türbelerini çok güzel şekilde restore etmişler. Biz Devlet-i Aliyye Ocakları olarak hem Bursa'yı ziyarete geldik. Hem de buradaki çalışmaları görmek için buraya geldik. Derneğimizin tüm ülkede de olduğu gibi Bursa'da da açmış olduk. Osmanlı kültürünü Bursa'da da en iyi şekilde yaşatmaya destek olacağız" dedi. - BURSA

Abdulhamid Han'ın torunu, Bursa'da dedelerinin türbelerini ziyaret etti
Abdulhamid Han'ın torunu, Bursa'da dedelerinin türbelerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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