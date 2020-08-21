Abdülhamid Han Derneği Başkanı sert konuştu Açıklaması Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Başkan Yazıcı basın açıklamasında, "19 Ağustos 1821 günü Türk milleti tarihindeki en büyük katliamlardan birini yaşadı. Sabaha karşı Navarin şehri basılarak barbar Yunanlılar tarafından Türkler katledildi. Bu katliam sırasında 5000 Türk şehit olmuştur. Tarihçi George Finlay, Pranteszh adlı bir rahibin olaylara şahitlik ettiğini, orada Yunanlı askerlerin genç, yaşlı, kadın çocuk demeden birçok masum sivili katlettiğini ifade etmiştir. Buradan devletimizin Türkiye Büyük Millet meclisindeki siyasi partilerine bu yapılan soykırımı tanımaları talebinde bulunuyoruz. Geçen hafta Yunanistan devleti Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde sözde tatbikat adı altında kendini asker zanneden zavallıların iştirakiyle oradaki soydaşlarımıza korku vermek adına, yeni bir soykırım için düğmeye basmıştır. Ben buradan Batı Trakyada yaşayan bir-tek kardeşimin burnu kanaması halinde Abdulhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak Uluslar arası Ceza Mahkemesi ne başvuracağımızı tüm dünya kamuoyuna belirtmek istiyorum. Tabii Yunanistan devleti emperyalist devletlerin taşeronluğunu yapmakta, Doğu Akdeniz'de de gerilime ve kışkırtıcı hareketlere devam etmektedir. Bildiğiniz üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Buradan Yunanistan'a geçmişi iyi tahlil etmesini tavsiye ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA