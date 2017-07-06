Abdülhamid Han Camii Yeni Görünümüne Kavuştu

Türkiye'nin dördüncü büyük camii olma özelliğine sahip olan yapının, şehrin siluetini destekleyecek bir simge olması amaçlandı. Bu kapsamda yapılan aydınlatma projesi ile 20 bin kişiyi aynı anda misafir edebilen caminin gündüz saatlerindeki heybetinin geceye de taşınması hedeflendi. Proje aynı zamanda Philips Aydınlatma Global "En İyi Mimari Aydınlatma Proje Ödülü"ne de layık görüldü.

Projeyle ilgili olarak konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, camiye her baktığında ayrı bir duygu hissettiğini dile getirdi.

RGB SENARYOLARLA DESTEKLENEN, YAPIYA UYGUN AYDINLATMA

Mimar Hacı Mehmet Güner tarafından 1993 yılında başlanılan Cami, 4 fil ayağı üzerine kuruldu. 3.600m2'lik alana sahip caminin 4 minaresi, toplam 32 adet kubbesi bulunuyor. Caminin şehir simgesi olması hedeflenerek yapılan aydınlatma projesinde, sıcak ve soğuk beyaz uygulamalarının yanı sıra RGB armatürlere de yer verildi. Tüm bu renk seçenekleri toplam bir hikâyeyi destekler nitelikte yapı yüzeyine dağıtıldı.

3 parça olarak ele alınan yapıda, en alt kademede sütunlar Vaya Flood LP RGB armatürler ile vurgulanırken, arka koridorda duvar resimlerini vurgulayan sıcak beyaz ışık tercih edildi.

Giriş sütunlarında yaratılan RGB senaryo, ana kubbenin etrafında konumlanmış küçük kubbelerdeki uygulama ile desteklenerek, bütünlük sağlandı. Bu renkli sütunlar tarafından sarmalanan ana kubbede ise minarelere konumlandırılmış Deco Flood armatürler ile homojen ve yumuşak bir aydınlatma elde edildi. Minareler ise cephe ile uyumlu bir şekilde Vaya Flood sıcak beyaz armatürler ile aydınlatılarak, yapının heybetinin vurgulanması amaçlandı.

Yapıda uygulanan senaryoyu tamamlamak üzere avluda konumlanmış şadırvanın dış cephesinde soğuk beyaz, iç kubbesinde ana yapının sütunları ile uyumlu RGB uygulama yapılarak hem ana yapıdan farklılaştırıldı hem de iki yapı arası uyum sağlandı.

Tüm bu mimari unsurları içeren avluya girişte bulunan kapı için ise sıcak beyaz aydınlatma uygulanarak samimi bir karşılama yaratmak amaçlandı.