Abdulhamid Han'a da at yetiştiren "aygır depoları" yeniden hayat bulacak - SİVAS
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Abdulhamid Han'a da at yetiştiren "aygır depoları" yeniden hayat bulacak - SİVAS

28.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:30

Sivas'ta, Sultan Abdulhamid Han'a da at yetiştiren tarihi "aygır depoları", Hamidiye Kültür Parkı projesi kapsamında restore ediliyor.

Sivas'ta, Sultan Abdulhamid Han'a da at yetiştiren tarihi "aygır depoları", Hamidiye Kültür Parkı projesi kapsamında restore ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, "Hamidiye Kültür Parkı" olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depoları ve çevresindeki alanda çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi haraların, ata sporunun ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekan haline geleceğini belirterek, Sivas-Ankara kara yolu üzerinde 251 bin metrekare alana sahip olan, Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen tarihi aygır depolarının restorasyonun ardından çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Ayhan, 11 tarihi haranın restorasyon sonrası projeye özgün bir misyon yükleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alanda müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, macera park ve ata sporları gibi çok amaçlı donatılar olacak. Kültürel, ekonomik, sportif ve sosyal anlamda tarihi eserlerimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek. Geçmiş ile gelecek arasında çok sağlam bir bağ kurmanın heyecanı içerisindeyiz. Hamidiye Kültür Parkı şehrimizin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bazı işlerimizde de sona yaklaştık."

Abdulhamid Han'a da at yetiştiren 'aygır depoları' yeniden hayat bulacak - SİVAS
Abdulhamid Han'a da at yetiştiren 'aygır depoları' yeniden hayat bulacak - SİVAS
Abdulhamid Han'a da at yetiştiren 'aygır depoları' yeniden hayat bulacak - SİVAS
Abdulhamid Han'a da at yetiştiren 'aygır depoları' yeniden hayat bulacak - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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