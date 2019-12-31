Abdulcelil Memik son yolculuğuna uğurlandı
Alvarlı Efe Hazretleri'nin oğlu Hacı Seyfettin Efendinin kayın biraderi Abdulcelil Memik (80) vefat etti.
31.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06
Alvarlı Efe Hazretleri'nin oğlu Hacı Seyfettin Efendinin kayın biraderi Abdulcelil Memik (80) vefat etti.
Abdulcelil Memik'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Alvar Türbe Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına yakınları, sevenleri ve çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA