Abdülbaki Kömür'den Eyüpsultan'da muhteşem ezgi ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri kapsamında Abdülbaki Kömür sahne aldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri birbirinden değerli sanatçılarla devam ediyor.

Aralık ayı boyunca her cuma akşamı Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Ezgi Günleri'nin bu haftaki konuğu, yaptığı bestelerle, seslendirdiği ezgilerle müzik sevenlerin gönlüne taht kurmuş Abdülbaki Kömür oldu.

Söz ve besteleriyle bugüne kadar 87 albüme katkı sağlayan sanatçı, gecede seslendirdiği ezgiler ve şiirlerle salonda bulunan konuklara duygu dolu anlar yaşatırken unutamayacakları bir ezgi ziyafeti çekti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde sanatseverler, bir döneme damgasını vurmuş olan Kömür'ün sevilen ezgilerini hep bir ağızdan söylediler. Konserde, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız, Abdülbaki Kömür'e, Başkan Deniz Köken'in teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

Ezgi Günleri'nde son olarak Taner Yüncüoğlu 31 Aralık Cuma günü saat 20: 00'da sahne alarak sevenleriyle buluşacak. - İSTANBUL