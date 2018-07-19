Abdulahat Arvas: "Bedelli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gücüne Güç Katacaktır"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Toplumsal bir talep olarak meclise gelen bedelli düzenlemesi, eleştirilerin aksine TSK'yı güçten düşürmez, bilakis sağlayacağı katkılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katacaktır" dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, toplumun geniş kesimleri tarafından dile getirilen, dolaylı olarak yaklaşık 5 milyon vatandaşın beklentisi olan ve şu an için 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik sorununu önümüzde hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözeceklerini söyledi. Arvas, "AK Parti grubumuz tarafından kanun teklifi verildi. Toplumsal bir talep olarak meclise gelen bedelli düzenlemesi, eleştirilerin aksine TSK'yı güçten düşürmez, bilakis sağlayacağı katkılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne güç katacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik çağına gelen, ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu görevi ifa etmede sorun yaşayan gençlerle ilgili son yıllarda yoklama kaçağı ile bakaya sayılarının arttığı gözlemlenmiştir. Cumhurbaşkanımızda kamuoyunda oluşan talebe sessiz kalmamıştır. İlk olarak 1987 yılında çıkarılan bedelli askerlik imkanı, sonrasında da farklı tarihlerde yine bu şekilde talep üzerine çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Kanun teklifiyle 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan yükümlülerin, 15 bin TL bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir. Ayrıca yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip işçi ve işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanların 2 bin Euro ve karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilerek ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. Toplumsal talep üzerine öncelik verilen kanun teklifi beklentilere cevap verecek niteliktedir. Komisyonda görüşüldükten sonra meclis genel kurulunda yasalaşacak düzenleme ile beklentiler karşılık bulacaktır. Çeşitli nedenlerle askerlik görevini yapamayan vatandaşlarımız, bu sorumluluktan kurtulacaktır. Kanun ile birlikte bir sorun daha gündemden düşmüş olacaktır. Genel olarak yasalar vatandaşların hayatlarını düzenlemek ve kolaylaştırmak için yapılır. Bu yasa teklifi de bu amaçla yapılmıştır. Hayırlara vesile olsun" dedi. - VAN