Abdipaşa Beldesi ve Kumluca Zafer Bölgesinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Belediye Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşların Başvuru Yeri Hakkında

Sel felaketinden en çok etkilenen Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesinde, afetin ilk saatlerinde kurulan ve yönetimi birer mülki idare amirine devredilen afet yönetim merkezleri; afetin yönetiminde gelinen nokta itibarıyla bugünden itibaren kapatılmıştır.