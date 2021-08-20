Abdipaşa Beldesi ve Kumluca Zafer Bölgesinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Belediye Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşların Başvuru Yeri Hakkında
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Abdipaşa Beldesi ve Kumluca Zafer Bölgesinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Belediye Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşların Başvuru Yeri Hakkında

Abdipaşa Beldesi ve Kumluca Zafer Bölgesinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Belediye Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşların Başvuru Yeri Hakkında
Habermetre - Haberler | Toplum

Sel felaketinden en çok etkilenen Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesinde, afetin ilk saatlerinde kurulan ve yönetimi birer mülki idare amirine devredilen afet yönetim merkezleri; afetin yönetiminde gelinen nokta itibarıyla bugünden itibaren kapatılmıştır.

Sel felaketinden en çok etkilenen Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesinde, afetin ilk saatlerinde kurulan ve yönetimi birer mülki idare amirine devredilen afet yönetim merkezleri; afetin yönetiminde gelinen nokta itibarıyla bugünden itibaren kapatılmıştır.

Bundan böyle, Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesindeki belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşların 7/24 faaliyetini devam ettiren 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata devam etmeleri gerekmektedir.

Tel : ??112

Kaynak: Habermetre

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Abdipaşa Beldesi ve Kumluca Zafer Bölgesinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Belediye Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşların Başvuru Yeri Hakkında - Haberler
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