Abdipaşa Beldesi ve Kumluca Zafer Bölgesinde Yaşanan Sel Felaketi Sonrası Belediye Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşların Başvuru Yeri Hakkında
Sel felaketinden en çok etkilenen Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesinde, afetin ilk saatlerinde kurulan ve yönetimi birer mülki idare amirine devredilen afet yönetim merkezleri; afetin yönetiminde gelinen nokta itibarıyla bugünden itibaren kapatılmıştır.
Sel felaketinden en çok etkilenen Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesinde, afetin ilk saatlerinde kurulan ve yönetimi birer mülki idare amirine devredilen afet yönetim merkezleri; afetin yönetiminde gelinen nokta itibarıyla bugünden itibaren kapatılmıştır.
Bundan böyle, Abdipaşa beldesi ve Kumluca-Zafer bölgesindeki belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşların 7/24 faaliyetini devam ettiren 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata devam etmeleri gerekmektedir.
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Kaynak: Habermetre