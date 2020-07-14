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Abdioğulları İSO 500'de 34 basamak yükseldi

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. "Devler Ligi" olarak tanımlanan ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 34 basamak birden yükseldi.

Abdioğulları İSO 500'de 34 basamak yükseldi
14.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:13

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. "Devler Ligi" olarak tanımlanan ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 34 basamak birden yükseldi.

İSO'nun, şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2016'da 448'nci sırada bulunan Abdioğulları, 2017'de 25 basamak yükselerek 423'ncü, 2018'de 40 basamak yükselerek 383'ncü, 2019'da 34 basamak birden sıçrama yaparak 349'ncu oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesindeki yerini güçlendiren Abdioğulları A.Ş Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 8 tesiste; plastik çuval çeşitleri, tarım ipleri, ambalaj ipleri, tarımsal ve sanayi amaçlı kumaşlar, gölgelikler ve tarım alanları için koruma tülleri ile plastik çimento ve alçı ambalajlarının yanı sıra teknik tekstil üretimi yapıyor.

Memleketi Kayseri'den Adana'ya gelerek çuval ticareti yapan merhum Abdi Sütcü tarafından 1963 yılında temelleri atılan ve bugün oğulları Bekir Sütcü, Mehmet Sütcü, Ramazan Sütcü ve Salih Sütcü tarafından yönetilen firma, Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Türki Cumhuriyetlerine kadar 4 kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor.

Abdioğulları, İSO listesindeki büyük sıçramanın yanı sıra Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Yükselen Liderleri' araştırmasında 'en parlak' 100 şirketi arasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin en başarılı ilk 500 ihracatçısı arasında ise geçen yıl açıklanan 2018 verilerine göre 416'ncı sırada bulunuyor.

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, elde edilen başarıda 1600 kişilik Abdioğulları ailesinin emeğinin bulunduğunu söyledi.

Salih Sütcü, merhum babaları Abdi Sütcü'den kendilerine kalan en büyük mirasın çok çalışmak, ilkeli ve dürüst ticaret yapmak olduğunu belirterek, bir aile şirketi olarak hedeflerinin her zaman daha ileri olduğunu söyledi.

Yeni pazarlar, ar-ge ve inovasyon

Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar trendini yakalamak için teknolojik yenilikler vasıtasıyla üretim maliyetini düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Salih Sütcü, "Bu doğrultuda AR-GE'ye önem vererek, inovasyon yapıyor, oluşturduğumuz dinamizmi motivasyon ile sürdürerek sektörümüzde öncü olmayı hedefliyoruz" dedi.

Salih Sütcü, küreselleşen ve rekabetin agresifleştiği pazarda güçlü kalmak için ürün yelpazesine yenilerini dahil ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Rekabetin agresifleştiği piyasa ortamında stratejimiz inovatif temeli baz alarak üretim yapmaya yöneliktir. Bu kapsamda üretimimize bu yıl Polietilen Film, Teknik Tekstil, Agro ve Geotekstil ürünlerini ekleyerek müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başladık."

Salih Sütcü, "Tüm dünyada etkisini hissettiren ve ülkemizde de mücadelesi süren Covid - 19 salgınının müşteri taleplerini sekteye uğratmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Öncelikle çalışanlarımızın sağlığının öneminden hareketle tüm koruyucu tedbirleri alarak sipariş ve sevkiyatlara ait tüm talepleri karşılamak üzere üretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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