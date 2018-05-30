Abdioğulları "Devler Liginde" 25 Basamak Yükseldi

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. "Devler Liği" olarak tanımlanan ve İstanbul Sanayi Odası'nca (İSO) açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 25 basamak birden yükselerek, 423. sıraya yerleşti.

İSO'nun, şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2016'de 448. sırada bulunan Abdioğulları, 2017'de yüzde 38, 55'lik bir büyüme oranı ile 423. sıraya yükseldi.

Memleketi Kayseri'den Adana'ya gelerek çuval ticareti yapan babaları merhum Abdi Sütcü'nün 1963 yılında temellerini attığı firmayı bugün 4 kıtada yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapan şirket haline getiren Bekir Sütcü, Mehmet Sütcü, Ramazan Sütcü ve Salih Sütcü elde edilen sonucun gururunu yaşıyor.

Abdioğulları, İSO listesindeki büyük sıçramanın yanı sıra Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan 'Türkiye'nin Yükselen Liderleri' araştırmasında 'en parlak' 100 şirketi arasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin en başarılı ilk 500 ihracatçısı arasında ise 375'inci sırada bulunuyor.

Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, istikrarlı büyümenin sadece yönetim kurulunun değil 1.200 çalışanın emeği olduğunu söyledi.

Sütcü, Avrupa'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Türki Cumhuriyetlerine kadar 4 kıtada yaklaşık 40 ülkeye; plastik çuval çeşitleri, tarım ipleri, ambalaj ipleri, tarımsal ve sanayi amaçlı kumaşlar, gölgelikler ve tarım alanları için koruma tülleri ile plastik çimento ve alçı ambalajlarının yanı sıra teknik tekstilde halı tabanı ihracatı yapan firmalarının kuruluşundan bugüne sektöründeki tüm yeniliklerin öncüsü olmaya özen gösterdiğini bildirdi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) 6 fabrikalarında ihracat odaklı üretim yaptıklarını anlatan Sütcü, her yıl hemen hemen yüzde 10'un üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yatırımlarımızı, üretimin en az yüzde 50'sini ihraç etme hedefiyle yapıyoruz. Ütopik hedef ve hayaller içerisinde koşmuyoruz. Büyümeyi sindirerek gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz" dedi. - ADANA