Abdioğulları A.Ş'de başarılı yöneticilere plaket

Örülmüş ve dokunmuş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları A.Ş'nin, çalışanları ve eşlerine yönelik organize ettiği ve Prof. Dr. Acar Baltaş'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, başarılı yöneticilere plaket sunuldu.

Bir otelde düzenlenen organizasyon, Psikolog ve Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş'ın "Potansiyeli hayata yansıtmak" konulu sunumla başladı.

Baltaş, iletişim ve iletişimin gücü hakkındaki görüşlerinin yanı sıra birçoğu ebeveyn olan katılımcılara "özgüvenli çocuk yetiştirmek için küçük yaşta bol bol sorumluluk vermeyi ihmal etmeyin" uyarısında bulundu. Baltaş, yapılan ebeveyn hatalarından da örnekler verdi.

Başarılı yöneticilere plaket

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sütcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Sütcü ile Salih Sütcü'nün de katıldığı seminerin sonunda, yapılan plaket töreninde, Abdioğulları A.Ş'de 10 yılını dolduran ve kendi sorumluluk alanlarında başarılı olan 9 yöneticiye plaket verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, seminerin sonunda yaptığı konuşmasında çalışanlarına, "iş kaliteniz kadar, aile hayatınızdaki kalite de bizler için çok önemli" mesajı verdi.

Prof. Dr. Acar Baltaş'a özellikle ebeveyn hataları konularında verdiği bilgiler için teşekkür eden Sütcü, çalışanlarına da seslenerek, "Bugünlere hep beraber geldik. Biz büyük bir aile olduğumuz çalışanlarımızla güçlüyüz" diyerek, firmalarının bugünlere gelmesini sağlayan tüm emektarlarını kutladı.

Organizasyon kapsamında daha sonra Ezgi Türkoğlu'nun keman dinletisi eşliğinde hep birlikte yemek yiyen, yapılan çekilişlerle çeşitli hediyeler verilen Abdioğulları ailesi, daha nice başarılara mesajı verdiler. - ADANA

Kaynak: İHA