Abdi İbrahim "yeni normal"de yatırımlarını sürdürüyor
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Abdi İbrahim "yeni normal"de yatırımlarını sürdürüyor

Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, yatırım planlarını sürdürdüklerini belirterek, "Normalleşmeye geçişle birlikte olağan faaliyetlerimize aynı hızla devam ediyoruz.

Abdi İbrahim
01.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:16

Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, yatırım planlarını sürdürdüklerini belirterek, "Normalleşmeye geçişle birlikte olağan faaliyetlerimize aynı hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar 3 milyar TL'lik yatırım yaptığımız Esenyurt Üretim Kompleksimizdeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tesisimize yapacağımız yatırım tutarının 2021 yılı itibarıyla 4 milyar TL'yi bulmasını planlıyoruz." dedi.

Taşpolatoğlu, AA muhabirine şirketi ve şirketinin yenilikçi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdi İbrahim olarak, 108 yıllık köklü geçmişlerinden aldıkları güç ve iyileştirme tutkusuyla Türk ilaç sektörüne liderlik ettiklerini anlatan Taşpolatoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, yüzde 100 yerli sermayemiz, 13 tedavi alanında 200'ü aşkın markamız ve 450'den fazla ürünümüzle faaliyet gösteriyor, ülkemize değer katacak güçlü yatırımları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın başından bu yana deneyimlenen ve dünya için zorlu bir süreç olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde de toplum sağlığı ve insanlık için çalışan bir şirket olarak sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını aktaran Taşpolatoğlu, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz olarak sağlamak adına tesislerimizde üretime devam ettik. Sağlık Bakanlığımızın Kovid-19'un tedavi protokolüne birincil tedavi olarak yer alan klorokin fosfat etken maddeli ilacın ham maddesini Hindistan ve Çin'den olağanüstü şartlarda temin ederek ilacın üretimini gerçekleştirdik ve 1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığımıza bağışladık.

Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki mücadeleye de katkı sağlamak amacıyla, Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan'a aynı ürünümüzden 250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında bulunduk."

"Yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Türkiye için Ar-Ge ve teknolojik altyapılarının gücünü de seferber ettiklerini ifade eden Taşpolatoğlu, üniversitelerle ve sektörden farklı şirketlerle Kovid-19 tedavisine yönelik iş birlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin de Novelfarma ile yapmış oldukları stratejik iş birliği anlaşması olduğunu anlatan Taşpolatoğlu, şu bilgileri verdi:

"Novelfarma tarafından geliştirilen ve Kovid-19 tedavi protokolüne giren Favipiravir etken maddeli ilacın üretimini; teknolojik altyapımız ve teknik uzmanlığımız ile 1 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik.

Normalleşmeye geçişle birlikte olağan faaliyetlerimize aynı hızla devam ediyoruz. Bugüne kadar 3 milyar TL'lik yatırım yaptığımız Esenyurt Üretim Kompleksimizdeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tesisimize yapacağımız yatırım tutarının 2021 yılı itibarıyla 4 milyar TL'yi bulmasını planlıyoruz. 2021 içinde 375 milyon TL yatırım tutarına sahip Steril Oftalmoloji & Steril İnhalasyon Üretim Tesisimizde göz ve solunum ürünlerinin üretimini yapmaya başlayacağız. Ayrıca 900 milyon TL yatırım tutarına sahip, 2021'de faaliyete geçireceğimiz Türkiye'nin en büyük Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisi için planlanan yatırımlarımıza devam ediyoruz."

"Molekül bulma çalışmaları büyük rol üstleniyor"

Taşpolatoğlu, olağan iş süreçleri kapsamında yürüyen pek çok projeleri bulunduğu bilgisini vererek, Ar-Ge'ye verdikleri önem ve bu alandaki yatırımların karşılığında güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

"Ege Üniversitesi ile birlikte diyabetik ayak yaralarının iyileşmesinde kullanılmak üzere geliştirilen yerli bir buluş olan yara örtüsü ürünümüzün Türkiye dahil 40'ı aşkın ülkede patentini aldık. Ürünü 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'de ve dünyada pazara sunmayı planlıyoruz." örneğini veren Taşpolatoğlu, "Dünyada önemli bir yara örtüsü pazarı var, biz de içerik olarak turunun ilk örneği olan bu ürünle önemli bir pay almak istiyoruz bu pazardan. Bu sayede, ülkemizin ortalama 1.5-2 dolar olan kilo başı ihraç rakamlarının üzerinde olacak şekilde ülkemiz için katma değeri yüksek ürün ihracatı yapacağız." diye konuştu.

Ülkenin ilaç sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Taşpolatoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin ilaç sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmesinde molekül bulma çalışmaları büyük rol üstleniyor. Abdi İbrahim olarak gündemimizde bu konu en öncelikli sırada yer alıyor. Bunun için yurt dışındaki üniversitelerle çalışmalar yürütüyor, start-up şirketlerle iş birlikleri kuruyoruz. Bu doğrultuda, ABD'de Colorado ve Illinois üniversiteleriyle bağlantılı olan Ocugen adlı startup şirkete yatırım yaptık. Bu alandaki çalışmalarımızı ilerleyen dönemlerde hızlandıracağız."

"2030 yılında karbon nötr hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz"

Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim'in ticari faaliyetlerini sürdürürken, topluma ve içinde yaşadığı dünyaya iyi iz bırakmayı öncelik olarak gördüğünü belirterek, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini söyledi.

Bu yıl sürdürülebilirlik faaliyetlerini hızlandırdıklarını ifade eden Taşpolatoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yılın hemen başında Esenyurt Üretim Kompleksimizdeki kullanılan elektriği yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladık. Üretimde başlayan bu uygulamayı, son tüketiciye kadar devam eden yolculukta uygulayarak 2030 yılında karbon nötr hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

Bu yıl ayrıca CEO Water Mandate, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets) gibi insiyatiflerin imzacısı olduk. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından 155 şirketin katılımıyla hayata geçirilen Recover Better bildirisindeki ilk Türk imzacı olarak yer aldık. CDP ve RE100 gibi sürdürülebilirlik alanındaki küresel oluşumlara üyelik ve orta vadede 'B Corp Sertifikası'na sahip olmak ise bu alandaki hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Abdi İbrahim olarak, sektörel misyonumuz ve toplumsal önceliklerimizle, ülkemize ve dünyaya değer katacak çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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