Abdi İbrahim ve BÜMED'den ilaç sektöründe pazarlama kariyerinin reçetesi

Abdi İbrahim ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), ilaç sektöründe kariyer hedefleyen gençlere yönelik bir sertifika programına imza attı.

Abdi İbrahim ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), ilaç sektöründe kariyer hedefleyen gençlere yönelik bir sertifika programına imza attı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Ürün Müdürü Sertifika Programı, 7 Kasım 2020-6 Şubat 2021'de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Cumartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında verilen eğitimlerde, sektör dinamiklerini oluşturan pazarlama stratejisi ve tanıtım faaliyetlerini Abdi İbrahim'in tecrübeli isimlerinden dinleyen katılımcılar, kariyer yolculuklarında bir adım öne geçti.

Yeni mezunlar (0-2 yıl), asistan ürün müdürleri (0-2 yıl deneyim), 0-5 yıl deneyim sahibi genç profesyoneller (pazarlama departmanı dışı olan ruhsatlandırma, satış vb. departmanlar) ve son sınıf üniversite öğrencilerinin kabul edildiği sertifika programında, 16 katılımcı 14 haftalık eğitimler sonunda bir proje hazırlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan ve Kültür Başkanı Hakan Onel, söz konusu sertifika programının, sektörde yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "İlaç sektörü stratejik bir sektör ve pazarlama da bu sektörün omurgasını oluşturuyor. Ürün müdürlüğü, stratejik düşünerek hareket etmeyi gerektiriyor. BÜMED'le iş birliği içinde verilen bu eğitimler, ilaç endüstrisinde kariyer hedefleyen gençlerin bu pozisyon için gerekli donanımı kazanmasında büyük rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız