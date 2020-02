Abdi İbrahim sürdürülebilirlik raporuna 3 ödül

25.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:50

Abdi İbrahim, 2017-2018 dönemini kapsayan 4'uncu sürdürülebilirlik raporuyla dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Vision Awards'ta 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, San-Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyoneller Ligi (LACP) tarafından düzenlenen Vision Awards'ta ilaç sektörü kategorisinde "Platin" ödülünün sahibi olan Abdi İbrahim, en iyi 100 global rapor arasında da 16'ncı sırada yer aldı. Ayrıca, ilaç kutusu formunda ve prospektüs şeklinde tasarlanan sürdürülebilirlik raporuyla "En Yaratıcı Rapor" ödülünün de sahibi oldu.

2001 yılında kurulan LACP'ın düzenlediği yarışmada şirketlerin raporları, "İlk İzlenim, Rapor Kapağı, Hissedarlara Mektup, Rapor Anlatım Dili, Rapor Finansalları, Yaratıcılık, Mesaj Açıklığı ve Bilgi Erişimi" kriterleri dikkate alınarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, sürdürülebilirlik konusunda şirketlerin, kurumsal vatandaş kimliğiyle değer ve anlam üretmeleri gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim olarak, her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürürken, kurumsal değerlerimizden ödün vermeden insana saygılı, kapsayıcı, etik ve sorumlu bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Tüm iş süreçlerimize, strateji ve operasyonlarımıza Birleşmiş Milletler'in önceliklendirdiği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin temeli olan sözleşmenin 10 küresel ilkesini dahil etmeye odaklanıyor, her yıl 'İlerleme Bildirimimizi' yayınlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uygulamaları ve sürdürülebilirlik alanlarındaki performans sonuçlarımızı ortaya koyduğumuz 2017-2018 dönemine ait raporumuzu aralıkta kamuoyunun dikkatine sunduk. Farklı ve yenilikçi bir tasarımla bu sürdürülebilirlik raporumuzu ilaç kutusu şeklinde ve prospektüs içeriğiyle hazırladığımız bu çalışmanın, iletişim sektörünün en saygın platformlarından LACP tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA