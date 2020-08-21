Abdi İbrahim Stevie Awards'ta iki altın ödül aldı Abdi İbrahim, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde iki altın ödülün sahibi oldu.

Abdi İbrahim, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde iki altın ödülün sahibi oldu.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, şirket bu yıl 15'inci kez farklı kategorilerde düzenlenen ve yaklaşık 700 başvurunun değerlendirildiği 2020 Stevie Ödülleri'nde, insan kaynakları alanında hayata geçirdiği iki önemli projeyle öne çıktı.

"Evine Sağlık" iç iletişim projesi "Pandemi Döneminde En Yenilikçi İK Teknolojisi Kullanımı" kategorisinde Altın Stevie ödülüne layık görülürken, "Bölge Müdürü Seçim Süreci" projesi ise "Kariyer Yönetimi Başarısı" kategorisinde Altın Stevie ödülünün sahibi oldu.

Birçok ülkeden farklı firmaların yarıştığı ve insan kaynakları projelerinin, başarılarının, takımlarının ve profesyonellerinin değerlendirildiği ABD'nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Stevie Ödülleri Töreni 5 Kasım'da gerçekleşecek.

"Stevie Ödüllerinden iki başarılı projemizle altın ödül almanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, "Abdi İbrahim olarak dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından olan Stevie Ödüllerinden iki başarılı projemizle altın ödül almanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık alanındaki başarılarımızın yanı sıra insan kaynakları projelerimizle de bu denli önemli başarılar elde etmekten mutluyuz. Özellikle dünyayı etkisi altına alan ve büyük bir belirsizliği hayatlarımıza dahil eden pandemi döneminde başlattığımız uygulamaların ödüle layık görülmesi bizim için ayrıca önemli." ifadelerini kullandı.

Ödül alan projelerin detaylarını aktaran Hakan Onel, "'Bölge Müdürü Seçim Süreci' projemizde, son 5 yıldır yüzlerce iç başvuruyu yapılandırıp, bilimsel yöntemlerle değerlendiriyor, 'Abdi İbrahim'de herkes bir yetenektir' mottosuyla mevcut iç kaynaklarımıza objektif ve adil bir değerlendirme imkanı sunuyoruz. Bu yıl da içerideki ekiplerimizden yeteneklerin kariyer gelişimleri kapsamında yürüttüğümüz bölge müdürlüğü seçim süreciyle bu başarıyı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Onel, şunları kaydetti:

"Pandeminin en başında, sürece çok hızlı şekilde adapte olarak hayata geçirdiğimiz Evine Sağlık projemizde ise sağlıklı yaşam, psikoloji, aile iletişimi, hobi, beceri, kişisel gelişim gibi konularda şirketimiz bünyesinden arkadaşlarımızı ya da tamamen gönüllülük esasıyla katılım sağlayan uzman konuklarımızı 45 dakikalık yayınlarda ağırladık. Abdi İbrahimlilerin katılımıyla gerçekleşen projeye başladığımız 30 Mart'tan bu zamana dek gerçekleştirdiğimiz 108 canlı yayındaki katılımcı toplam sayımız 20 binin toplam etkileşim sayımız ise 80 binin üzerine çıktı. Bu program ile pandemi döneminde çalışanlarımızla yakın iletişim halinde olmayı, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerini sürdürmelerine, psikolojik ve mental açıdan rahatlamalarına katkı sağlamayı amaçladık. Birbirlerinden farklı konularda bilgi almalarına, yeni hobiler edinmelerine kısacası bu zor süreci daha verimli ve sağlıklı geçirmelerine destek olduk."

Kaynak: AA