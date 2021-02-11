Abdi İbrahim Otsuka, "Öyle Söyleme" hareketinin kapsamını genişletiyor

Abdi İbrahim Otsuka, geçen yıl başlattığı ruhsal hastalıklar yaşayan bireylere yönelik dilde damgalamayı önlemeyi amaçlayan "Öyle Söyleme" hareketinin kapsamını genişletiyor ve dilde damgalamaya karşı harekete geçecek gençler arıyor.

Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamaya göre şirket, toplumun tüm kesimlerini, günlük dilde kullanılan ve damgalama içeren hatalı söylemler konusunda farkındalığa davet edecek, "dilde değişim" çağrısı yapacak gençler arıyor.

Science of Impact, iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında verilecek eğitimlerle, gençleri ruhsal hastalık yaşayan bireylere karşı gösterilen olumsuz davranış ve dilin yıkıcı etkilerine dair bilinçlendirmek amaçlanıyor.

Bu çerçevede lise ve üniversitelerden 50 öğrenci, Öyle Söyleme Elçisi olarak yetiştirecek.

"Öyle Söyleme!" hareketinin elçisi olmak isteyen gençler, 20 Şubat 2021 tarihine kadar http://gormezdengelmeyelim.com/ adresine başvuruda bulunabilecek.

Verilen bilgiye göre, gençler 1,5 ay sürecek olan eğitim programında uzman psikologlardan online platform üzerinden eğitim alacak, paylaşım çemberi ve yaratıcılık atölyesi gibi etkinliklere katılacak.

Katılımcıların, ruhsal hastalıklar yaşayan bireyleri ötekileştiren ve toplum dışına iten dil ve davranış alışkanlıklarının değiştirilmesi için aksiyon almaları sağlanacak. Gençlerin özel tasarlanmış eğitimler sonrasında, projeyi en az 5 arkadaşına anlatmaları gerekecek. Eğitim süresince gençlerden yetkinlik ve yaratıcılıkları doğrultusunda konuyla ilgili kısa film, blog gibi içerikler üretmesi de istenecek.

"Öyle Söyleme Elçisi sertifikası" verilecek

Verilen bilgiye göre, önemli bir toplumsal meselenin çözümü ile ilgili eğitime katılacak olan gençler, ruh ve sinir hastalıkları, empati ve iletişim gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Ruhsal hastalıklar ile yaşayan bireylerin damgalanması sorunu ile ilgili çözümün bir parçası olacak öğrenciler, inisiyatif alacakları etkinlik ve üretimlerle kendilerini etkili kanallarda ifade etme fırsatı bulacak. Eğitim sonrasında gönüllü olarak projede yer alacak gençlere Abdi İbrahim Otsuka tarafından "Öyle Söyleme Elçisi" sertifikası verilecek.

"Değişim dilde başlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin, "Günümüzde, özellikle de sağlık alanında, şirketlerin en büyük yükümlülüklerinden biri tüm paydaşların hayatına dokunan bir yapıda olmaları. Biz bunu anlamlı bir amaç uğruna çalışma ve sosyal fayda yaratma misyonumuzla birlikte değerlendiriyoruz. Bu nedenle de, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde önemli engellerden biri olan sosyal bilinç için çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Bu durumu düzeltmek için herkese görev düştüğünü belirten Elkin, değişimin dilde başladığından yola çıkarak Öyle Söyleme! hareketiyle, öncelikle düşünce ve sözlerde başlayacak bir davranış değişikliğine çağrı yaptıklarını aktardı.

Elkin, "Arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve iş çevremizdeki herkesi, günlük dilde ruhsal hastalıklara atıfta bulunan damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya, bu tip söylemlerin farkında olmaya davet ediyoruz. Gençler, toplumsal konularda çok duyarlı ve etkili. Biz de dildeki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için onların enerjisine güveniyoruz. Bu projelerle ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor, hasta yakınları da dahil olmak üzere dokunduğumuz hayatları iyileştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu