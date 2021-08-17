Abdi İbrahim Otsuka'nın "Öyle Söyleme!" projesine gümüş Stevie ödülü
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Abdi İbrahim Otsuka'nın "Öyle Söyleme!" projesine gümüş Stevie ödülü

Abdi İbrahim Otsuka'nın 'Öyle Söyleme!' projesine gümüş Stevie ödülü
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Abdi İbrahim Otsuka tarafından hayata geçirilen "Öyle Söyleme!" projesi, bu sene 18'incisi düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde gümüş ödül kazandı.

Abdi İbrahim Otsuka tarafından hayata geçirilen "Öyle Söyleme!" projesi, bu sene 18'incisi düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde gümüş ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABDİ İbrahim Otsuka, ruhsal hastalıklar ile yaşayan bireylere yönelik dilde damgalamayı önlemeyi amaçlayan "Öyle Söyleme!" hareketi ile 18'inci Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Yılın PR Kampanyası"-"Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde gümüş ödül kazandı. Abdi İbrahim Otsuka'nın ödül aldığı ve bu yıl 18'incisi düzenlenen ve uluslararası alanda birçok şirketin katıldığı organizasyona, 65'ten fazla ülkeden, 3 bin 800'den fazla aday başvuru yaptı.

"Öyle Söyleme! hareketi ile ödül almanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Grup Müdürü Zeynep Alptekin Basa, "Öyle Söyleme!" projesiyle ruhsal hastalıklar ile yaşayan bireyler ve yakınlarının en büyük sorunlarından biri olan damgalanmaya karşı, dilde değişimi sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Hayatı iyileştirme inancıyla gece gündüz çalışan genç bir şirket olarak, sosyal sorumluluk projeleriyle de iyileştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Basa, şunları aktardı:

"Almış olduğumuz bu ve benzeri ödüller bizi yeni sosyal fayda sağlayacak projeler için daha da cesaretlendiriyor, heyecanlandırıyor. Biz bunu anlamlı bir amaç uğruna çalışma ve sosyal fayda yaratma misyonumuzla birlikte değerlendiriyoruz. Bu nedenle de psikiyatrik hastalıkların tedavisinde önemli engellerden biri olan damgalamaya karşı hasta ve hasta yakınlarının sesi olmak için çalışıyoruz. Değişimin dilde başladığı fikrinden yola çıkarak Öyle Söyleme! hareketimizle öncelikle kendi düşünce ve sözlerimizde başlayacak bir davranış değişikliğine çağrı yapıyoruz. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve iş çevremizdeki herkesi, günlük dilde ruhsal hastalıklara atıfta bulunan damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya, bu tip söylemlerin farkında olmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu ödül bizi sosyal sorumluluk çalışmalarımıza daha tutkulu ve daha fazla sorumluluk alarak devam etme yönünde cesaretlendiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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