Abdi İbrahim Otsuka'dan "Polikistik böbrek hastalığı" uyarısı

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğünce, kalıtsal hastalık olan polikistik böbrek hastalığının, tedavi edilmediği sürece diyalize veya böbrek nakline kadar ilerlediği bildirildi.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğünce, kalıtsal hastalık olan polikistik böbrek hastalığının, tedavi edilmediği sürece diyalize veya böbrek nakline kadar ilerlediği bildirildi.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden 10 Mayıs Polikistik Böbrek Hastalığı Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, en sık görülen ve yaşamı tehdit edici kalıtsal hastalıklardan biri olan polikistik böbrek hastalığına işaret edilerek, "#bindebirdeme" etiketiyle hazırlanan film ile sosyal medya platformları üzerinden hastalığın riski vurgulandı.

Polikistik böbrek hastalığın tedavi edilmediğinde her 7 vakadan birinde diyaliz veya böbrek nakli ile sonuçlandığı belirtilen açıklamada, hastalığın erken tanı ve tedavi ile ilerlemesinin yavaşlatılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, polikistik böbrek hastalığının diyabet, yüksek tansiyon, glomerülonefrit gibi böbrek yetmezliğine yol açan en sık rastlanan nadir hastalık olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Polikistik böbrek hastalığında her iki böbrekte çok sayıda kistin gelişmesi ve zamanla bu kistlerin büyümesi sonucu böbrek fonksiyonlarında yıllar içinde azalma görülüyor. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülen bu hastalıkta böbrekte çok sayıda kist oluşuyor. Oluşan kistler, giderek büyüyerek sonunda böbreği tamamen kistlerden oluşan bir organa dönüştürüyor.

Polikistik böbrek hastalarının yüzde 88'inde çalışma hayatını ve fiziksel aktivitelerini etkileyecek derecede şiddetli ağrı, halsizlik görülürken, sağlıklı yaşamak, çocuk sahibi olmak ve kaliteli yaşam sürme beklentilerinde belirgin bir azalma olmaktadır. Hastalığın geleceği konusundaki belirsizlik nedeniyle bu hastalığı taşıyan kişilerde endişe, kaygı ve depresyon belirtilerine sık rastlanmakta, yapılan bir araştırmaya göre hastaların yüzde 56'sı kendisini çaresiz hissetmektedir."

Açıklamada, polikistik böbrek hastalığının belirtileri arasında, yüksek tansiyon, sırt veya yan ağrısı, karın büyümesi, idrarda kan, sık idrara çıkma, böbrek taşları, idrar yolu veya böbrek enfeksiyonları bulunduğu bildirildi.

Bazı vakalarda herhangi bir belirti olmadan ve kişinin hasta olduğunu bilmeden, yıllar boyunca polikistik böbrek hastalığıyla yaşadığı belirtilen açıklamada, özellikle yüksek tansiyon, karın büyümesi, idrarda kan, sırt veya yan ağrısı ya da böbrek taşları gibi belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir nefroloji hekimine danışması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt