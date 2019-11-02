Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü Lösemili Çocuklar Haftası'nda Bilgilendiriyor

02.11.2019 10:37

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda bu hastalıkla ilgili bazı bilgilendirmeler ve hatırlatmalarda bulunuyor:

Çocuklarda en sık görülen kanser türü olan lösemi hastalığı ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 2-8 Kasım tarihleri Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor. Löseminin çocukluk çağında görülen kanserler arasında tedavi şansı en yüksek kanser türlerinden biri olduğuna vurgu yapan Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, günümüzün modern tedavi protokolleri ile akut löseminin genel anlamda tedavi şansının yüzde 70-75 oranında olabileceğini belirtiyor. Bazı lösemi tiplerinde bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkabiliyor.

Halk arasında kan kanseri olarak da bilinen löseminin, diğer hücrelere dönüşme özelliği olan hücrelerde görülen bir kanser türü olduğunu belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, bu hastalığın sıklıkla beyaz kürelerin öncül hücrelerinde başladığını belirtiyor.

Çocuklarda en sık görülen kanser türü

Sıklıkla çocuklarda görülen lösemi tedavi edilmediği takdirde kısa sürede hastanın kaybı ile sonuçlanabiliyor. En sık akut tipi görülen çocukluk çağı lösemilerinin 3/4'ü akut lenfositik lösemi tipinde oluyor. Bunu akut myeloid lösemi takip ediyor. Kronik lösemi ise çocuklarda nadir olarak görülüyor.

Löseminin çocuklarda lenf dokusunun en aktif dönemi olan genellikle 2 ila 5 yaş arasında görüldüğünü söyleyen Direktörlük, her şeyden önce tüm kanserler gibi löseminin de genetik bir hastalık olduğuna, yani vücudumuzdaki kanser önleyici veya kanser yapıcı genlerdeki bazı bozukluklar sonucunda ortaya çıktığını hatırlatıyor. Bu bozulmayı kolaylaştıran faktörler arasında iyonizan radyasyon, bazı virüsler, bazı kimyasal maddeler ve bazı genetik hastalıklar yer alıyor.

Bu belirtilere dikkat!

Löseminin klinik belirtilerinin birçok hastalık ile karıştırılabileceğine dikkat çeken Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, halsizlik, iştahsızlık, solukluk, düşmeyen ateş, deride morluklar veya küçük kırmızı kanama odakları, burun ve diş etlerinde kanama, karında şişlik, lenf bezlerinde büyüme, kol ve bacak ağrıları gibi belirtilerden birinin veya birkaçının olması durumunda, vakit kaybetmeden çocuk kan ve kanser hastalıkları uzmanına başvurulmasını öneriyor.

Direktörlük, lösemini tedavisinin, tam donanımlı ve Çocuk Kan ve Kanser Hastalıkları bölümü bulunan bir hastanede ve bu alanda uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Bültenler