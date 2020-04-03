Abdi İbrahim, koronavirüs tedavisinde önerilen ilacının üretimine başladı Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Kaynak: Dunya.com