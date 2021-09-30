Abdi İbrahim'in Türk ilaç pazarına sunduğu ilaçlar sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf ettirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdi İbrahim'in Türk ilaç pazarına sunduğu ilaçlar sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf ettirdi

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Abdi İbrahim'in Türk ilaç pazarına sunduğu ilaçlar sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf ettirdi

Abdi İbrahim'in 2019-2021 döneminde Türk ilaç pazarına sunduğu sadece 3 ilk eş değer ilacı ve 2018 yılında onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde Türkiye'nin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlandı.

Abdi İbrahim'in 2019-2021 döneminde Türk ilaç pazarına sunduğu sadece 3 ilk eş değer ilacı ve 2018 yılında onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde Türkiye'nin sağlık harcamalarında 80 milyon Dolar tasarruf sağlandı.

Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne ve ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğu sosyoekonomik etki raporunu açıkladı.

Şirketin 2020 yılı Türkiye faaliyetlerini kapsayan "Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim'in Türkiye'deki Sosyoekonomik Etkisi" raporuna göre, yerel operasyonları sonucunda ekonomiye 25 milyon dolarlık vergi katkısı sağlayan Abdi İbrahim, küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak Türkiye'ye 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmasını sağladı.

Şirket, uluslararası pazarlardaki etkin dağıtım ağı üzerinden de 60'tan fazla ülkeye yurt dışı satışlar hariç olmak üzere 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmaları ve yeni yatırım planları ile bu yıllık etkinin 2023 itibarıyla yaklaşık 2 kat büyümesi öngörülüyor.

Açıklamaya göre, bütünsel sağlık konusunda da Abdi İbrahim, önleyici ilaçlardaki 21 ürünü ve toplam 128 farklı tedavi alanındaki ilaçlarıyla piyasanın öncüsü oldu. 30'dan fazla lisansörle iş birliği kurarak Türkiye'de ihtiyaç sahiplerinin kritik tedavi alternatiflerine ulaşmasını sağladı.

Abdi İbrahim'in 2019-2021 döneminde Türk ilaç pazarına sunduğu sadece 3 ilk eş değer ilacı ile 2018 yılında onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde Türkiye'nin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlandı.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
'Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık'

'Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık'

 Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Kerem Kamışlı Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Oğuzhan Özyakup Arda Kardeşler
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Mimar Sinan Cengiz Ergün Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Abdi İbrahim'in Türk ilaç pazarına sunduğu ilaçlar sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf ettirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:48:31. #1.11#