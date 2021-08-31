Abdi İbrahim'in asırlık yolculuğunu anlatan film yayında

Abdi İbrahim'in 109 yıldır süren "hayatı ve geleceği iyileştirme" yolculuğunu anlatan tematik filmi yayınlandı.

Abdi İbrahim'in 109 yıldır süren "hayatı ve geleceği iyileştirme" yolculuğunu anlatan tematik filmi yayınlandı.

Şirket açıklamasına göre, 1912'de küçük bir eczanede başlayan, savaş yıllarında cephede yaraları saran, kendisi gelişirken sektöründeki gelişimin de öncüsü olan Abdi İbrahim'in dün, bugün ve yarınının anlatıldığı filmi, oyuncu Yiğit Özşener seslendirdi. İngilizce filmin dublajında ise sanatçı Tod Ashley görev aldı.

Eylül 2020'de İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma'yla stratejik ortaklık kurarak global kimliğini güçlendiren Abdi İbrahim, hayatı iyileştirme yolculuğuna 109 yıldır devam ediyor. Her yıl daha da güçlenerek ve çağın gerekliliklerini hayata geçirerek devam eden bu yolculuğu anlatan tematik film yayına girdi.

"İstanbul'un Küçükmustafapaşa semtinde başladı hayatı iyileştirme yolculuğu... Bu yolculuğu başlatan isim; Eczacı Abdi Nadir İbrahim Bey'di" diye başlayan filmde, dönemin sahneleri grafiksel çizimlerle tasvir edildi. Filmde, Abdi İbrahim'in 3 kuşağa yayılan tarihi ve vizyonu Abdi İbrahim'in arşivindeki görsellerden yararlanılarak kolaj yöntemiyle oluşturuldu. Akış yapay zeka ve illüstrasyonlarla desteklendi.

Eczacı Abdi Nadir İbrahim Bey'in küçücük eczanesinde, sayısız eve şifa taşıyan ilaçları hazırlamasıyla başlayan asırlık yolculuğun kilometre taşları birer birer tasvir edildi. Daha fazla insanı iyileştirmek için Eczacı Abdi Nadir İbrahim Bey'in 1919'da ilaç üretim laboratuvarı kurup hazır ilaç üretimine başlaması ise Abdi İbrahim'in çağa ayak uydurma, üretime yatırım, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik gibi fark alanlarının da temelini oluşturdu.

1927 yılında, Abdi Nadir İbrahim Bey'in ani vefatının ardından eşi Fatma Mehveş Hanım laboratuvarın yönetimini devraldı. Türkiye'nin ilk kadın sanayicilerinden olan Fatma Mehveş Hanım, 1940'ta bayrağı, oğulları Eczacı Hayri İbrahim Barut'a devretti. Şirketin 3. kuşak yönetimi ise İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ardından İngiltere'de eğitim alıp Türkiye'ye dönen ve 1981'de yönetim kurulu başkanı olarak göreve gelen Nezih Barut'la başlamış oldu.

Abdi İbrahim'in her geçen gün daha da büyüdüğü, güçlendiği ve dünyayı iyileştirmek adına büyük adımlar atacağı bir dönem böylece başladı.

Arşivden kullanılan görseller yapay zeka ve illüstrasyonlarla desteklendi

2007 yılında Abdi İbrahim'in dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer alan ilk Türk şirketi olması, 2008'de Türkiye'nin ilk akredite ilaç Ar-Ge Merkezi'ni açması, 2010'da Portekiz'de Abdi Farma şirketini kurması da küresel çapta büyümenin mihenk taşları oldu. 2012'de Kazakistan'ın en büyük şirketlerinden Global Pharm'ın yüzde 60 hissesini satın alarak Abdi İbrahim Global Pharm'ın, dünyanın önde gelen firmalarından Japon Otsuka Pharmaceutical ile yüzde 50 ortaklıkla Abdi İbrahim Otsuka'nın, Cezayir'de yüzde 50 Remede Pharma ortaklığıyla Abdi İbrahim Remede Pharma'nın kurulması da Abdi İbrahim'in başarısını şekillendiren önemli adımlar olarak tarihe geçti.

Filmde, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yiğit Özşener'in sesinden aktarılan tarihçede Abdi İbrahim'in toplumsal fayda ve sosyal sorumluluk, çevresel etkiyi en aza indirme, sürdürülebilirlik alanlarında yaptığı çalışmalar ve yatırımlara da yer veriliyor. Bu çalışmalar arasında 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak iş gücü, iş sağlığı ve güvenliği, yolsuzlukla mücadele ve çevre alanındaki evrensel standartları kendi kurumsal bünyesinde şeffaf bir biçimde uygulamaya koyduğunu beyan etmesi mihenk taşı olarak ilk sırada geliyor. Sürdürülebilirlik konusundaki başarısını 100 yılı aşkın süredir faaliyet göstererek kanıtlamış olan Abdi İbrahim, uluslararası güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda; ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan sürdürülebilirlik raporunu 2 yılda bir yayımlıyor.

Abdi İbrahim'in bu alanda imza attığı diğer önemli çalışmalardan biri Paris Anlaşması ilkeleri ışığında 2030 yılında karbon nötr olma hedefini ilan eden ilk ve tek Türk ilaç şirketi olması. Abdi İbrahim, tüm bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kullanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon ayak izini sıfıra indirdi. Tüm aktiviteleri dikkate alındığında ise sadece bir yılda karbon ayak izinde yüzde 53 oranında azaltım sağladı.

Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Platformu'na (CDP) iklim değişikliği ve su güvenliği kategorilerinde bildirim yapan ve not alan Türkiye'deki tek ilaç şirketi olarak çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında birçok inisiyatifin öncü katılımcısı oldu.

Abdi İbrahim, karbon emisyonu azaltma hedeflerinin verildiği ve takip edildiği Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi'nin (SBTi) yanı sıra CEO Water Mandate'in imzacısı olan tek Türk ilaç şirketidir. Bu kapsamda su koruma politikalarına taahhütleriyle destek vermekte, üretim tesislerinde suyun her aşamada tasarruflu kullanılması konusunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Tüm bunların yanında şirketin karar alma süreçlerine çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) ilkeleri entegre ederek bunları KPI'lar ile takip etmektedir. Abdi İbrahim, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik alanındaki adımlarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Abdi İbrahim'in 3 kuşağa yayılan tarihini ve gelecek vizyonunu anlatan filmdeki görseller Abdi İbrahim'in zengin kurumsal arşivinin yanı sıra güncel görsellerden yararlanılarak kolaj yöntemiyle oluşturuldu. Arşivden kullanılan görseller yapay zeka ve illüstrasyonlarla desteklendi, kamera hareketleriyle zengin bir anlatım dili elde edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık