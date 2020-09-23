Abdi İbrahim, gençler arasında en çekici işveren
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Abdi İbrahim, gençler arasında en çekici işveren

23.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:33
Abdi İbrahim, gençler arasında en çekici işveren

Abdi İbrahim, gençlerin iş ve işveren markalarına dair eğilimlerini ölçen ve Universum Türkiye tarafından gerçekleştirilen En Çekici İşverenler Araştırması'nda en çekici işveren seçildi.

Abdi İbrahim, gençlerin iş ve işveren markalarına dair eğilimlerini ölçen ve Universum Türkiye tarafından gerçekleştirilen En Çekici İşverenler Araştırması'nda en çekici işveren seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin En Çekici İşverenleri 2020 Araştırması sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin gençleri, yine Abdi İbrahim'i En Çekici İşverenler listesinde ilk sıralara yerleştirdi.

Gençlerin iş ve işveren markalarına dair eğilimlerini ölçen bu önemli çalışmada Abdi İbrahim, Tıp/Sağlık Bilimleri kategorisindeki öğrencilerin tercihleriyle birinci, genç profesyonellerin tercihleriyle ise üçüncü sırada yer aldı.

Fen Bilimleri kategorisinde ise öğrencilerin görüşlerine göre birinci, bu alandaki genç profesyonellerin değerlendirmeleriyle ise ikinci sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti.

Genç yetenek araştırmalarının küresel lideri Universum tarafından 61 ülkede 1,5 milyonun üzerinde genç ile gerçekleştirilen En Çekici İşveren Araştırması'nın Türkiye ayağı 8.'ci yılında, Türkiye'nin önde gelen 55 üniversitesinde gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında; iktisadi idari bilimler, mühendislik, bilişim teknolojileri, fen bilimleri, sağlık, tıp, edebiyat, hukuk, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında eğitim gören toplam 54 bin 597 öğrenci ve ortalama iş deneyimi yaklaşık 4,5 yıl olan 17 bin 25 genç profesyonelden iç görüleri alındı.

Kasım 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada gençlerin, iş, şirket, sektör tercihlerini belirleyen 40 temel işveren markası niteliklerinin karşılaştırmalı ölçümü baz alındı. İnternet ortamında, anketler aracılığıyla yapılan araştırma sonunda her kategoride ilk 50 şirket belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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