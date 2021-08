Abdi İbrahim'e Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden 2 ödül

Global olarak iş dünyasının prestijli ödül platformlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Abdi İbrahim, 2 kategoride bronz ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç sektöründe 109 yıldır faaliyet gösteren Abdi İbrahim, yönetim ve halkla ilişkiler projeleri konusundaki başarısını uluslararası alanda taçlandırmaya devam ediyor.

Eylül 2020'de İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma'yla stratejik ortaklık kurarak global kimliğini güçlendiren Abdi İbrahim, merkezi ABD'de bulunan Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 2 kategoride bronz ödüle layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından önde gelen şirketlerin farklı alanlardaki projeleriyle aday oldukları Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Yılın Yönetim Kurulu Başkanı" kategorisinde Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, bronz ödüle layık görüldü. Değerlendirme kurulu bu ödül için adayları, 2019'un başından bu yana sergiledikleri şirket başarılarına ve liderliklerine göre değerlendirdi.

"Yılın Yönetim Kurulu Başkanı (Chairman of the Board of Directors)" dalında bu yıl Stevie ödülü alan Barut, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın üretiminde aldığı proaktif kararları, salgın süreci başında tüm dünyada ortaya çıkan ve ilk tedavi protokollerinde yer alan ilacın hızlıca üretilip ülke Sağlık Bakanlığı'na bağışlanması, dünya ilaç sektöründe önemi her geçen yıl artan ve özellikle kimyasal ilaçlarla tedavi edilemeyen hastalıkların tedavisinde öne çıkan biyoteknoloji alanındaki yatırımları gibi pek çok başarısıyla bu ödüle layık görüldü. Barut, Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmenin yanında 13 yıldır İlaç Endüstrisi İşveren Sendikası'nın da başkanlığını yapıyor.

Salgın döneminde herkesin ihtiyaç duyduğu güncel ve kanıta dayalı medikal bilgilerin paylaşıldığı "Viral Gündem" iletişim çalışması ise "Yılın İletişim/Halka İlişkiler Kampanyası" kategorisinde "COVID-19 Bağlantılı Bilgilendirme (COVID-19 Response Categories)" dalında bronz ödül aldı. Kazananların 16 Ağustos'ta açıklandığı Stevie Ödülleri, 8 Aralık'ta düzenlenecek çevrim içi törenle sahiplerine teslim edilecek.

Bronz ödül kazanan "Viral Gündem" iletişim çalışması, salgın döneminde yaşanan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve doğru bilgiye erişim ihtiyacını gidermek için başlatıldı. Güncel ve bilimsel bilgileri öncelikle hekimlere, sağlık çalışanlarına ve daha anlaşılabilir bir dilde tüm topluma iletmeyi amaçlayan "Viral Gündem" projesinde her hafta Kovid-19 hakkında dünyada çıkan yüzlerce makale taranarak en doğru içerikler hazırlandı.

Abdi İbrahim'in Medikal Direktörlüğü bünyesinde farklı uzmanlık alanlarında görev yapan doktorlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanan "Viral Gündem", her hafta düzenli olarak mail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden hem şirket içindeki 4 bin 600 çalışana ve hedef kitleye ulaştırıldı. Bu proje sayesinde bilimsel olmayan veya doğrulanmamış bilginin yayılmasının da önüne geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz