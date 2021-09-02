Abdi İbrahim'e Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde 4 ödül
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Abdi İbrahim'e Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde 4 ödül

Abdi İbrahim'e Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde 4 ödül
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Abdi İbrahim, işveren uygulamalarının değerlendirmeye alındığı dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 4 ödüle birden layık görüldü.

Abdi İbrahim, işveren uygulamalarının değerlendirmeye alındığı dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 4 ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç sektöründe 109 yıldır hayatı iyileştirme hedefiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim, insan kaynakları ve medikal departmanlarının uyguladığı fark yaratan projeleri ile başarılarını uluslararası alanda taçlandırmaya devam ediyor.

Kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren ve dünya çapındaki 10 bin müşterisinin eğitim stratejilerini yönlendiren, alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Brandon Hall Group'un bu yıl düzenlenen 21'inci Excellence Awards-Mükemmeliyet Ödülleri programı kapsamında Abdi İbrahim; bir altın, bir gümüş, bir bronz ve bir en iyi program olmak üzere 4 ödül kazandı.

Abdi İbrahim, yetenekleri iş sürecine hazırlama alanında yürüttüğü Oryantasyon Programı ile "Excellence in Talent Acquisition-Best Onboarding" kategorisinde altın ödül aldı. Karma öğrenme yöntemiyle yürütülen onboarding ve oryantasyon süreçleri, pazarlama ve satış rolleri ağırlıklı olmak üzere tüm çalışanlara sunuluyor. Kişiyi desteklemek, mesleki yeterliliğini artırmak ve kuruma uyum sağlamasına yardımcı olmak için hazırlanan program, dijital ve yüz yüze içeriklerden oluşuyor.

Abdi İbrahim, Brandon Hole Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında Medikal Ürün Eğitimlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi ile "Excellence in Learning-Best Use of Blended Learning" kategorisinde gümüş ödül alırken, tıbbi tanıtım temsilcileri için işe alım öncesinde uygulanan ve karma öğrenme modeli ile desteklenerek hazırlanan dijital tabanlı Onboarding Programı'yla da "Excellence in Sales Performance-Best Sales Onboarding" kategorisinde bronz ödül kazandı.

Tasarım odaklı düşünme yaklaşımını temel alarak oluşturulan ve inovasyon kültürünün yayılmasını destekleyen Eğitim ve Danışmanlık Projesi ile Abdi İbrahim, yarışma kapsamında "Excellence in Future of Work" kategorisinde Best Program for Upskilling Employees ödülüne layık görüldü.

Dünyanın önde gelen işverenlerinin katıldığı yarışmada, uluslararası bağımsız sektör uzmanlarından oluşan jüri tarafından, katılımcı şirketler insan kaynakları uygulamaları "ihtiyaca yanıt verme, işlevsellik, inovasyon ve ölçülebilir fayda" gibi kriterlere göre değerlendirildi. Kazanan şirketlere ödülleri, 1-3 Şubat'ta düzenlenecek konferansta verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Abdi İbrahim'e Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde 4 ödül - Haberler Ekonomi
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