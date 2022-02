Abdi İbrahim'den "The Journey of Healing" NFT koleksiyonu

Abdi İbrahim, dünya ilaç sektöründe bir ilk olan "The Journey of Healing" NFT koleksiyonunu OpenSea platformunda satışa çıkardı.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, şirketin 110 yıllık tarihinin bilim ve sanat ile kombinasyonundan oluşan ve kolaj sanatçısı Selman Hoşgör tarafından eserleştirilen bu NFT koleksiyonu, bilimin iyileştirici gücünden inovasyona, Abdi İbrahim'in tarihinde çok önemli yer tutan "iyileştiren kadınlardan" sürdürülebilirliğe kadar farklı konularda eserlerden oluşuyor.

"The Journey of Healing" NFT koleksiyonu, Abdi İbrahim'in "HEAL2030" adını verdiği sürdürülebilirlik stratejisi çatısı altındaki sosyal sorumluluk projelerine ilave kaynak sağlama amacıyla kullanılması yönüyle dünya ilaç sektöründe bir ilk olma özelliğine sahip.

Abdi İbrahim, NFT koleksiyonundan elde edeceği geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Anadolu'da Bir Kızım Var" projesine aktararak kız çocuklarının eğitimlerine destek olacak.

Abdi İbrahim bu adımıyla geleceğin güçlü kadınlarının yetişmesine katkı sağlayarak eğitim hakkından eşit şekilde yararlanma ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Bu özel NFT'leri satın alan kişiler, dışarıdan ziyarete kapalı olan Abdi İbrahim'in İstanbul Esenyurt'ta bulunan Üretim Kompleksi'ni uzmanlarla birlikte gezme fırsatı ve çok özel bir deneyim yaşama şansı da bulacak.

Selman Hoşgör imzası taşıyan sekiz esere ilave olarak Abdi İbrahim çalışanlarının 21 Ocak'ta gerçekleştirilen İnovasyon Günü'nde kendi fotoğraflarıyla oluşturdukları görselin NFT uygulaması da The Journey of Healing koleksiyonunda hatıra olarak yerini aldı.

NFT dünyasına katılarak bir ilki gerçekleştiren Abdi İbrahim, gelecek dönemde de farklı çeşitli teknolojiler aracılığıyla bireylerin birbirleri ve çevreleri ile üç boyutlu fiziksel etkileşime girebilecekleri sanal bir gerçeklik olarak tanımlanan meta evrenini oluşturmayı ve günlük iş süreçleri içinde olup dijitalleştirilebilecek olan her aşamayı üç boyuta çevirerek kendi dijital evrenine aktarmayı ve Web 3.0 dünyasına hazırlanmayı planlıyor.