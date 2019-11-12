Abdi İbrahim'den Kazakistan'da 30 milyon dolarlık ek yatırım

12.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:32

Abdi İbrahim, Kazakistan pazarındaki faaliyetlerine ek olarak ülkeye 30 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov, Türkiye temasları kapsamında, Abdi İbrahim'in Esenyurt'taki üretim kompleksine ziyarette bulundu.

Abdi İbrahim Üst Yöneticisi Dr. Süha Taşpolatoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan ziyaret sırasında, Abdi İbrahim'in Kazakistan pazarındaki devam eden faaliyetlerinin yanı sıra önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı 30 milyon dolarlık ek yatırım hedefi de gündeme geldi.

Esenyurt kompleksindeki biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Steril Oftalmoloji ve Steril İnhalasyon Üretim Tesisi, Steril Enjektabl ve Steril Onkoloji Üretim Tesisi ile Hormon Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Birtanov'a tesislerdeki teknolojik altyapı ve Ar-Ge çalışmaları konularında bilgiler sunuldu.

Abdi İbrahim'in Kazakistan'da devam eden faaliyetleri ve planlanan yeni yatırımları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, şirketin bu pazardaki büyüme planları ve hedefleri de konuşuldu.

"Kazakistan pazarı bizim için büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Üst Yöneticisi Dr. Süha Taşpolatoğlu, Kazakistan Sağlık Bakanı Birtanov'u ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Birtanov'a Kazakistan hükümetiyle karşılıklı güven çerçevesinde yürüyen ticari ilişkilere sağladıkları destek için teşekkür ettiklerini bildirdi.

Kazakistan'daki üretim tesislerinin, yurt dışındaki yatırımlarının en önemli halkası olduğunu vurgulayan Taşpolatoğlu, "Yurt dışı operasyonlarımız içinde üretime geçtiğimiz ilk ülke olma özelliği taşıyor. 2012 yılında kurduğunuz Abdi İbrahim Global Pharm, 2015 yılı sonunda yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başladı. Fabrikamızda şu anda diyabet, hepatit B, tüberküloz gibi birçok alanda uluslararası standartlarda ilaç üretimi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşpolatoğlu, Kazakistan'ın en modern ve en kapsamlı tesisi olduklarını belirterek, "Büyüme stratejimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda pazar payımızı artırmayı ve yatırımlarımızla ürünlerimizin konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada Kazakistan pazarı bizim için büyük önem taşıyor. Kazakistan'ı, ikinci evimiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ek yatırımlar ticari ilişkiler açısından sevindirici"

Kazakistan'da 30 milyon dolarlık ek bir yatırıma hazırlandıklarını aktaran Taşpolatoğlu, bu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte 5 yıl içinde ülkedeki istihdamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim olarak yurt dışında yürüttükleri yatırımlarla sektördeki iddialarını her geçen gün pekiştirdiklerini aktararak, "Kazakistan pazarında da satış hacminin büyümesi bizim için son derece önemli. Bunun için gerekli olan pazarlama yatırımının yapılması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bununla birlikte, yakın coğrafyalara gerçekleştireceğimiz ihracat potansiyellerini de değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov da son teknolojiye sahip Abdi İbrahim üretim tesislerini ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tesis ziyaretimiz sırasında AbdiBio biyoteknolojik ilaç üretim tesisini de görme fırsatı elde ettik. İlaç sektöründe, mevcut ve potansiyel ihtiyaçları analiz ederek böylesi önemli yatırımlara imza atan Abdi İbrahim'i şahsım adına tebrik ediyorum. 2012 yılından bu yana iki ülke arasında devam eden önemli ticari ilişkilerin yeni ek yatırımlarla gelişmeye devam edecek olması sevindirici. Gelecekte yapılacak yeni iş birliklerinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA