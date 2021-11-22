Abdi Aktaş, Belediye Kütahyaspor'un Sportif Direktörü oldu - Haberler Spor
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Abdi Aktaş, Belediye Kütahyaspor'un Sportif Direktörü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Abdi Aktaş, Belediye Kütahyaspor'un Sportif Direktörü oldu

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da, Sportif Direktörlük görevine Abdi Aktaş'ın getirildiği bildirildi.

TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da, Sportif Direktörlük görevine Abdi Aktaş'ın getirildiği bildirildi.

Belediye Kütahyaspor'dan yapılan açıklamada, "Camiamızın sevilen isimlerinden yardımcı antrenör olarak 2 sezondur görev yapan Abdi Aktaş, Yönetim Kurulu tarafından Sportif Direktörlük görevine getirildi. Kulübümüze hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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