Abdi Aktaş, Belediye Kütahyaspor'un Sportif Direktörü oldu
TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da, Sportif Direktörlük görevine Abdi Aktaş'ın getirildiği bildirildi.
TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'da, Sportif Direktörlük görevine Abdi Aktaş'ın getirildiği bildirildi.
Belediye Kütahyaspor'dan yapılan açıklamada, "Camiamızın sevilen isimlerinden yardımcı antrenör olarak 2 sezondur görev yapan Abdi Aktaş, Yönetim Kurulu tarafından Sportif Direktörlük görevine getirildi. Kulübümüze hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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