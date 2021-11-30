Abdest alırken cüzdanı çalındı; o anlar kamerada

MERSİN'de abdest alan kişinin şadırvanda asılı olan ceketinden cüzdanını çalan M.Ö. (70) yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski Cami'nin avlusundaki şadırvanda C.Ş. (62), ceketini çıkarıp askıya astıktan sonra abdest aldı. Ardından camiye girip namazını kılan C.Ş., ceketinin cebindeki cüzdanının yerinde olmadığını fark edince ihbarda bulundu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, içerisinde 300 TL, kimlik kartı ve banka kartının bulunduğu cüzdanı benzer birçok suçtan kaydı olan M.Ö.'nün çaldığını belirleyerek, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan M.Ö.'ye ev hapsi verildi.