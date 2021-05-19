Abdest alan şahsın ceketindeki parayı böyle çaldı

- Abdest alan şahsın ceketindeki parayı böyle çaldı Gümüşhane'de çaldılar Trabzon'da yakalandılar O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Gümüşhane'de meydana gelen hırsızlık olayında abdest almaya çalışan bir kişinin muslukçuluk yöntemiyle parasını çalanlar polisin yaptığı çalışma...