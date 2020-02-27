Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı
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Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

27.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:19
Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı

'da abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli tarafından yakalandı.


Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Batı Camii Şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadırvandan abdest almak için ceketini asan şahsın, cebinde bulunan 4 bin 400 TL, yankesicilik yöntemi ile çalındı. Abdest aldıktan sonra parasının çalındığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olayı ile ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından şüpheli S.D'yi tespit etti. Bunun üzerine 18 ayrı suçtan kaydı bulunan S.D'nin, eşkal bilgileri tüm ekiplere dağıtıldı. Şüpheli ekipler tarafından kent merkezinde tespit edilerek yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan S.D, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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