ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna'dan ayrılmasını istedi - Haberler
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ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna'dan ayrılmasını istedi

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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ABD, zorunlu olmayan diplomatik personelin Ukrayna'dan ayrılmasını istedi

ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı.

ABD zorunlu olmayan diplomatik personelini Rusya ile gerilimin arttığı Ukrayna'dan çekme kararı aldı.

ABD Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev'deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.

Karar, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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