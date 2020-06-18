ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın yasa dışı göçmen karşıtı adımına engel
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ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın yasa dışı göçmen karşıtı adımına engel

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirme adımını Yüksek Mahkeme engelledi.

ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın yasa dışı göçmen karşıtı adımına engel
18.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirme adımını Yüksek Mahkeme engelledi.

Yüksek Mahkemece 4'e karşı 5 oyla alınan karara göre, DACA Programı aynen devam edecek.

Mahkeme, Trump yönetiminin, DACA Programı'nın sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetti.

Trump'tan mahkemenin kararına tepki

Yüksek Mahkemenin DACA kararına ABD Başkanı Trump, Twitter'dan tepki gösterdi.

Trump, "Yüksek Mahkemenin verdiği korkunç ve siyasi kararlar, kendilerini Cumhuriyetçi ya da Muhafazakar olarak tanımlayan insanların yüzünde patlayan kurşunlardır. Daha fazla adalete ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak, 3 Kasım'daki seçimlerde kendisine oy verilmesi için çağrıda bulundu.

Trump, "Yüksek Mahkemenin beni sevmediği izlenimine kapıldınız mı?" diye sordu.

DACA, 700 bin yasa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmelerine ilişkin kararı Eylül 2017'de imzalayan Trump, sonraki açıklamalarında belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

DACA Programı, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, Eylül 2017'de programı bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA Programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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