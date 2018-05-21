ABD Yüksek Mahkemesinden Şirketler Lehine Karar

ABD Anayasa Mahkemesi, iş verenlerin, çalışanların bir araya gelerek toplu dava açmasını önleme hakkı olduğuna karar verdi.

Amerikalı iş verenlerin, işçilerinden çalışma koşulları ve maaş gibi konularda toplu dava açmasını yasaklayan sözleşmeleri imzalamasını talep etmesinin yasalara uygun olduğuna yönelik karar

4'e karşı 5 oyla alındı.

ABD Anayasa Mahkemesi'nin şirketler lehine kararının, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili tutumuyla aynı çizgide olması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın çalışanların iş verenlerine toplu dava açmasına imkan tanıyan düzenlemesini geçen yıl iptal etmişti.

Amerikalı iş verenler ve çalışanlar arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşınması sonucunda başlayan yasal süreç, ABD Anayasa Mahkemesinin kararıyla şirketler lehine sonuçlanmış oldu.

Mahkemenin kararını, Trump'ın atadığı muhafazakar yargıç Neil Gorsuch'ın açıklaması da öne çıkan diğer bir unsur oldu.