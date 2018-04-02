ABD Yüksek Mahkemesinden Filistin Aleyhindeki Başvuruya Ret

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikalı 11 ailenin Kudüs'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada sırasında yaşanan olaylardan sorumlu tuttukları Filistin yönetimi ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) karşı açtığı ve kamuoyunda "Sokolov" olarak bilinen 655 milyon dolarlık davayı oy birliğiyle reddetti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, 11 ABD'li ailenin Filistin yönetimine ve FKÖ'ye karşı açtığı davanın görülmemesine ve alt mahkemenin aldığı son kararın geçerli olduğuna karar verildiği belirtildi.

Buna göre Yüksek Mahkeme, Kudüs'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada sırasında yaşanan ve 33 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olan olaylardan etkilendikleri gerekçesiyle Filistin yönetimi ile FKÖ'ye dava açan Amerikalı ailelerin başvurusunu geri çevirdi.

ABD'deki federal anti-terör yasasına dayanarak Filistin aleyhinde dava açan ailelerin başvurusunu ele almayı reddeden Yüksek Mahkeme, ailelerin söz konusu olaylardan nasıl etkilendiklerini spesifik olarak ispatlamaları gerektiğine işaret etti.

ABD yönetiminden Yüksek Mahkemeye ret tavsiyesi

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, dün Yüksek Mahkemeye bir çağrı yaparak söz konusu başvuruyu geri çevirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, söz konusu davanın Yüksek Mahkemeye taşınmasını gerektirecek bir durum olmadığına ve son alınan kararın kabul edilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Jüri ceza verdi, temyiz mahkemesi kararı bozdu

Söz konusu 11 aile, 2002 ve 2004'te ikinci intifada sırasındaki olaylardan Filistin yönetimini ve FKÖ'yü sorumlu tutarak dava açmış, davaya bakan mahkemedeki jüri, ailelere 218 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti. Bu ceza da kanun kapsamında üçe katlanmıştı.

New York'taki Federal Temyiz Mahkemesi ise davayı 2016'da geri çevirmiş, gerekçe olarak da "Amerika'da mahkemelerin yabancı kökenli gruplara Amerikan topraklarında gerçekleştirmedikleri saldırılara karşı dava açamayacağını" vurgulamıştı.

Kudüs'te meydana gelen olaylardan etkilendiklerini iddia eden aileler, Yüksek Mahkemeden temyiz mahkemesinin kararını bozmasını ve söz konusu 655 milyon dolarlık para cezasını yeniden yürürlüğe koymasını talep etmişti.

ABD Kongresinde ise hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler Yüksek Mahkemeye söz konusu ailelerin davasına bakması çağrısında bulunmuştu. Filistin yönetimi ise mahkemeye yapılan başvurunun reddedilmesi gerektiğini dile getirmişti.

İkinci intifada

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerinin koruması altında Aksa'nın avlusunda dolaşması ikinci intifadanın fitilini ateşlemişti.

Filistinlilerle İsrail askerleri arasında 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 250 kişinin ve 13 İsrail askerinin yaralanmasına neden olan çatışmaların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki kentlerde onlarca kişinin yaralanmasına neden olan şiddet olayları hızla yayılmıştı.

Beş yıl süren ikinci intifada sırasında 4 bin 412 Filistinli hayatını kaybederken, 48 bin 322 Filistinli yaralanmıştı. Aynı zamanda söz konusu çatışmalarda bin 69 İsrailli ölmüş, 4 bin 500 İsrailli de yaralanmıştı. İkinci intifada süresince Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail askerlerinin istilalarına, binlerce evin yıkılmasına, tarım alanlarının tahrip edilmesine sahne olmuştu.