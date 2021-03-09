ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Wisconsin'deki seçim sonuçlarıyla ilgili başvurusunu kabul etmedi
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Wisconsin'deki seçim sonuçlarıyla ilgili başvurusunu kabul etmedi

09.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:04
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Wisconsin'deki seçim sonuçlarıyla ilgili başvurusunu kabul etmedi

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Wisconsin eyaletindeki seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunan eski Başkan Donald Trump'ın başvurusunu reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Wisconsin eyaletindeki seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunan eski Başkan Donald Trump'ın başvurusunu reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili son yasal girişimini de sonuçsuz bıraktı.

Mahkeme, Wisconsin eyaletindeki seçim sürecinde Anayasa'nın ihlal edildiği ve seçim sonuçlarının bu bağlamda hileli bir şekilde tescil edildiğini savunan Trump'ın avukatlarının dava dilekçesini kabul etmediklerini açıkladı.

Mahkeme üyeleri, posta yoluyla kullanılan oylar için ayrılan sürenin yasalara aykırı şekilde uzatıldığını savunan Trump'ın avukatlarının tezlerini yeterli bulmadı.

Bu kararla Trump'ın Yüksek Mahkemeye bugüne kadar yapmış olduğu tüm başvurular geri çevrilmiş oldu.

Daha önce de Pennsylvania, Arizona ve Michigan gibi eyaletler için mahkemenin yolunu tutan Trump, söz konusu girişimlerinden olumlu yanıt alamamıştı.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump postayla kullanılan oylar yoluyla seçimlerde hile yapıldığını savunmuş ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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