ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a yönelik "yolsuzluk" davalarını iptal etti
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a yönelik "yolsuzluk" davalarını iptal etti

25.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:02
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'a yönelik

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik, başkanlığı sürecinde özel sektördeki işlerini devam ettirmek suretiyle anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile açılan davaların iptaline hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik, başkanlığı sürecinde özel sektördeki işlerini devam ettirmek suretiyle anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile açılan davaların iptaline hükmetti.

Donald Trump, görevden ayrıldıktan 5 gün sonra Yüksek Mahkeme, iki eyalet ve bazı şirketlerin açtığı ve Trump'ın otelleriyle mali ilişkisini devam ettirmekle haksız rekabete neden olduğunu ileri süren davalar konusundaki kararını alt mahkemeye bildirdi.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemelere, Washington DC ve Maryland eyalet yönetimlerinin yanı sıra New York ve Washington merkezli bazı otel ve restoran zincirlerinin Trump'a yönelik açtığı davaların iptal edildiğini bildirdi.

Yüksek mahkeme, bu kararına "Trump'ın artık görevde olmamasını" gerekçe gösterdi ve suçlamaların artık "anlamsız" olduğuna hükmetti.

Dava dosyalarında, Trump'ın özellikle de Washington ve New York'taki otellerinin, Trump'ın başkanlığı dolayısıyla yabancı ülke temsilcilerince tercih edildiği ve bundan dolayı Washington, New York, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki restoran ve otellere karşı haksız rekabet ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Davalarda, Trump'ın başkanlık yaptığı süre içerisinde, otelleriyle sürdürdüğü mali ilişkinin haksız rekabete yol açması dolayısıyla anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerinde yer alan "siyasi pozisyonda bulunanların yabancı ülkelerden hediye almaması veya şahsi menfaat elde etmemesi" hükmünü ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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